"Atti di violenza dagli emarginati"

"C’è tanta emarginazione sociale, questo porta le persone a compiere quei piccoli atti di violenza che ogni tanto si sentono in centro". Così Marco Cecchetti, titolare del Basquiat Bistrot in galleria Scipione, sulla questione della sicurezza in centro storico. "Bisogna ricostruire una socialità. Quello che mi preoccupa è che la sera qualche disperato possa compiere un gesto altrettanto disperato, come già si sente, tra coltellate e atti simili che avvengono sempre più spesso. Di notte ci si fa più caso, quelli che girano sono solo ragazzi che hanno problemi economici o sociali, spesso senza occupazione. Dovrebbe esserci più integrazione e gestione del lavoro".