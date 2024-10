Atti osceni vicino all’asilo, tunisino nei guai

Prima ruba in un supermercato, poi si defila verso un giardino pubblico e si lascia andare ad atti osceni davanti agli occhi di una donna. Tutto vicino a un asilo, ma per fortuna la scena non era alla portata dello sguardo dei bimbi.

È successo nei giorni scorsi nel quartiere di Fontespina. Un tunisino, pluripregiudicato, senza fissa dimora e con il divieto di vivere in provincia, è stato denunciato dai carabinieri di Civitanova che hanno raggiunto la zona e lo hanno fermato e identificato. I militari hanno messo insieme le informazioni raccolte dopo i fatti accaduti nel discount e dopo aver raccolto il racconto della donna, una 50enne che ha dovuto, suo malgrado, assistere allo sgradito spettacolo dell’uomo che si toccava nelle parti intime.

Il magrebino, prima dell’exploit ormonale, aveva collezionato altri reati da aggiungere al suo già nutrito curriculum penale e dovrà rispondere anche di furto aggravato e porto abusivo di armi, oltre agli atti osceni in luogo pubblico. Gli viene infatti contestato di avere rubato all’interno del supermercato Conad di via Saragat, dai cui scaffali avrebbe sottratto un cavatappi dotato di lama. Una volta uscito di lì si è diretto verso i vicini giardini pubblici, adiacenti alla scuola dell’infanzia "Casa dei bimbi" e ha cominciato masturbarsi di fronte alla malcapitata. La pattuglia dei carabinieri, che è intervenuta sul posto, dalla identificazione del tunisino ha potuto anche accertare che l’uomo era già destinatario del provvedimento di divieto di dimora nella provincia di Macerata.

Lorena Cellini