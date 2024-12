Autotreni e bus restano bloccati a Cingoli e Apiro

Dal mattino al primo pomeriggio di ieri è nevicato a Cingoli: il manto, esteso fino alla zona sottostante al centro abitato, ha raggiunto uno spessore superiore ai dieci centimetri. Disagi al traffico si sono registrati nel tratto tra la diramazione della provinciale per Jesi, la prosecuzione verso il capoluogo e l’inizio di via Sant’Esuperanzio: si era formato un persistente rallentamento quando un camion è rimasto bloccato e, fermo anche un pullman, sulle direzioni opposte sono restate in sosta le auto, alcune anche di traverso. L’intervento dei carabinieri è stato sollecito e propizio per il graduale ripristino della circolazione dopo l’operatività spazzaneve provinciale e comunale. I mezzi municipali hanno effettuato lo sgombero della neve sulle strade interne e adiacenti al centro storico. Neve anche ad Apiro. I carabinieri della stazione locale sono stati impegnati all’alba per poter rimuovere due autotreni che non riuscivano a riprendere la marcia sulla provinciale 2. Successivamente il conducente di un autocarro carico di marmi, che doveva raggiungere San Severino per depositare quanto trasportava in un’azienda settempedana, dopo aver lasciato Apiro e imboccata la provinciale, si è trovato nella momentanea impossibilità di proseguire: avrebbe ricevuto i soccorsi dalla ditta a cui era diretto.

g. cen.