Avvocato detective scopre rigatore seriale a Macerata: danni per 4000 euro

L'avvocato detective Luca Sartini ha sorpreso un uomo mentre rigava la sua auto parcheggiata con un mazzo di chiavi. Sarebbero sette, otto gli episodi di danneggiamento alla macchina, una Jeep, avvenuti negli ultimi mesi ai danni dell’avvocato. Diverse sarebbero anche le auto di altre persone, parcheggiate nella zona del tribunale, a essere finite nel mirino del vandalo. Ora saranno i carabinieri a cercare di chiarire se si sia trattato della stessa mano oppure no.

Nella mattinata di ieri l’avvocato maceratese Luca Sartini ha presentato denuncia alla stazione dell’Arma di Macerata. Il giorno prima, intorno alle 11.30, il legale, che ha il suo studio nelle vicinanze del tribunale, si è appostato nell’auto di un collega dopo che voci di quartiere avevano riferito in merito alla presenza di un uomo, un maceratese sulla cinquantina, che era stato visto rigare le macchine parcheggiate nella zona. All’avvocato Sartini l’auto, una Jeep Compass, era stata già danneggiata più volte, almeno sette o otto, mentre si trovava parcheggiata sempre nello stesso punto.

"Così ho pensato che l’unico modo per stanarlo potesse essere rimanere lì in attesa, dentro la macchina di un collega – ha raccontato l’avvocato –. Dopo tre quarti d’ora, ho visto un uomo avvicinarsi alla mia auto e rigarla. Così sono sceso dall’auto e ho cercato di fermarlo, chiedendogli spiegazioni". "Ti sei divertito a rigare la macchina?", gli ha chiesto l’avvocato. Uno scambio di battute e l’uomo si è pure voltato verso Sartini con fare minaccioso, per poi allontanarsi in direzione del sottopasso che conduce al tribunale. Avrebbe fatto tutto senza apparente motivo.

L’avvocato, che ha filmato la scena, ha sporto denuncia ai carabinieri, consegnando loro anche il video che immortala chiaramente l’uomo intento a rigare la sua macchina. Ora le indagini sono in corso. Sarebbero diversi i residenti della zona le cui auto sono state danneggiate negli ultimi mesi. Resta da chiarire se il responsabile sia sempre lo stesso. E in quel caso si tratterebbe di un "rigatore seriale". Ammontano a circa quattromila euro i danni alla Jeep di Sartini, danneggiata in più occasioni, sul cofano e su entrambe le fiancate. La vicenda è seguita dal collega avvocato Vanni Vecchioli.