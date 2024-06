Baby vandali in azione al negozio. Torbidoni: "Ora denuncio"

Baby vandali in azione: hanno rotto a calci due sedie e due tavolini in legno fuori dalla bottega "Ciauscolo.it", in corso Matteotti a Porto Recanati. Ma il titolare, Gianfranco Torbidoni, non intende farla passare liscia e si dice pronto a sporgere denuncia ai carabinieri. I ragazzi infatti sono stati immortalati dalla di videosorveglianza. "L’atto vandalico è avvenuto nella notte tra martedì e ieri, e in mattinata mi sono ritrovato con tavolini e sedie inutilizzabili – tuona Torbidoni –. Purtroppo, già la scorsa estate erano successi simili episodi e spesso avevo ripreso dei ragazzini, minorenni o appena maggiorenni, che si divertivano in questo modo malsano. I danni si aggirano sui 400 euro. La tolleranza è finita, quei giovani sono stati ripresi da una telecamera fuori dal negozio. E siccome non voglio che la scena si ripeta ho intenzione di sporgere denuncia. Vediamo se avranno il coraggio di continuare".