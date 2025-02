Baci in via dei Sediari, un omaggio alle coppie per San Valentino

Un piccolo omaggio artistico per le coppie che si sono baciate a San Valentino lungo la via dei Sediari, a Civitanova Alta. Poi una mostra d’arte a tema amoroso, che durerà fino alla fine di marzo. Sono le idee di alcuni residenti che in questi mesi stanno promuovendo l’immagine di via dei Sediari, incastonata nel centro storico della città alta.

Così, in occasione della festa di San Valentino, la strada si è trasformata in "Vicolo via dei baci sediari" con i vari ornamenti a tema, tra cuori rossi e simboli vari. Le coppie sono state invitate a baciarsi e a scattare una foto, da pubblicare in un’apposita pagina Facebook. I partecipanti al concorso riceveranno un piccolo dono ricordo, creato dall’artista Elisabetta Del Gatto.

Sempre nella stessa caratteristica via potrà essere ammirata, fino al 30 marzo, l’esposizione di pittura degli allievi del maestro Salvatore Negro.