Bambini e adolescenti protagonisti a teatro. Musica, riflessioni e confronto sui diritti

Sono stati le bambine, i bambini e gli adolescenti di Macerata i veri protagonisti dell’iniziativa che si è svolta al teatro Lauro Rossi in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Riflessioni, confronti, musica e divertimento hanno fatto da sfondo alla giornata promossa dal Comune di Macerata in collaborazione con l’Unicef e il Convitto Nazionale "Leopardi" per promuovere e celebrare la partecipazione attiva dei giovani alla vita della città, nel rispetto dei valori sanciti dalla Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Durante la serata è stato nominato anche il Consiglio degli adolescenti, di cui fanno parte studentesse e studenti di tutte le scuole della città, e sono stati presentati i nuovi membri del Consiglio delle bambine e dei bambini.