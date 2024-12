Banco di Solidarietà, la festa natalizia

Festa natalizia, organizzata dal Banco di Solidarietà di Macerata e la Fondazione Colonna, per le famiglie in condizione di bisogno seguite dal Banco. L’appuntamento è per domenica alle 9.30, al Centro Agroalimentare di Piediripa. La Fondazione offrirà una strenna natalizia con prodotti alimentari delle Aziende locali e giocattoli dell’azienda Clementoni alle famiglie e ai bambini presenti. Durante l’evento verrà ricordato Nicola Colonna, recentemente scomparso, grande amico del Banco di Solidarietà e generoso benefattore che ha sostenuto con entusiasmo enti ed associazioni di volontariato, persone e famiglie in difficoltà. Presenti anche autorità locali e i figli di Nicola Colonna.