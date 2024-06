"Bandiera Gialla, ma i progetti per le bici sono solo sulla carta"

Civitanova Bandiera Gialla ma che fine hanno fatto i progetti per lo sviluppo della ciclabilità? Solleva il tema Elisabetta Giorgini (nella foto) di Dipende da noi, la quale ricorda come quattro associazioni – la Fiab Costa Macerata e Fermo, la Marche Bikelife Srl, il Gruppo Sportivo Fontespina 2000 e la Asd Civitanova GreenLife – abbiano dato ampia disponibilità all’amministrazione a collaborare anche in riferimento a importanti delibere di giunta sul tema della mobilità: progetto Bici Plan (marzo 2022) e istituzione di Zone 30 all’interno del centro abitato. "Alla luce – spiega – dell’apparente interessamento dell’assessore alla mobilità sostenibile, Roberta Belletti, chiedemmo subito i collegamenti mancanti lungo la Ciclovia Adriatica, il ponte sul Chienti e l’allacciamento del rione Quattro Marine, il recupero dei vecchi percorsi lungo il Chienti, la creazione delle “Strade scolastiche“, delle Zone 30 e di un collegamento tra la ciclabile del lungomare e quella del Castellaro". Progetti sulla carta a oggi. "Ma – sottolinea Giorgini – l’amministrazione e in particolare l’assessore Belletti stanno disattendendo ogni richiesta". Da qui la presentazione di una interrogazione consiliare per conoscere lo stato dei progetti e in particolare "tempi previsti per collegare IV Marine alla città e quali finanziamenti verranno utilizzati, se il percorso lungo il Chienti, attualmente sbarrato, sarà aperto e attrezzato e quali sono le tempistiche e le modalità di attuazione, e in merito a Strade scolastiche ciclabili e Zone 30 se sono in previsione e quali scuole e quartieri saranno coinvolti, infine tempistiche previste per la realizzazione del collegamento tra la Ciclovia Adriatica e la Ciclovia Castellaro chiarendo se il progetto è incluso nel piano di sviluppo dell’amministrazione".

l. c.