Bando per le bacheche comunali

Dal primo al 28 febbraio sarà possibile presentare domanda per l’utilizzo delle bacheche comunali lungo traversa Torresi, a Porto Potenza. "Gli interessati dovranno inviare richiesta via pec all’indirizzo comune.potenzapicena@emarche.it o consegnare la documentazione all’ufficio protocollo del capoluogo o della delegazione, negli orari di apertura al pubblico – scrive il Comune in un avviso –. Alla domanda, le associazioni dovranno allegare la copia dello statuto o atto costitutivo, l’autocertificazione sul numero di iscritti e associati aggiornato all’anno precedente e l’autocertificazione di eventi, iniziative e attività realizzate nel 2024". Per qualsiasi chiarimento rivolgersi all’ufficio economato: o via email all’indirizzo simona.ciasca@comune.potenza-picena.mc.it oppure allo 0733679212.