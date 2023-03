Tolentino, Biagio Micari morto a 54 anni per un malore: chi era

Biagio Micari, morto per un malore a Tolentino a 54 anni

Tolentino (Macerata), 7 marzo 2023 – Un intero territorio in lacrime per la scomparsa prematura del 54enne di Tolentino Biagio Micari.

Si è spento nella notte, intorno alle 3; ha accusato un malore improvviso a casa, ed è stato portato d’urgenza all’ospedale di Macerata ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Micari, rappresentante di commercio nel settore dell’abbigliamento, aveva una grande passione per il calcio che lo aveva portato ad essere direttore sportivo della Juventus Club, dei Giovani Tolentino, del Caldarola e attualmente dell’Elfa Tolentino, squadra che milita nel campionato di Prima categoria.

Proprio nei giorni scorsi aveva ritirato un premio conferito all’Elfa in occasione dell’evento "Beneficenza, musica e sport” promosso dal Comune e dal Rotary Club.

Lascia due figli, Mattia e Camilla, i genitori Marco e Patrizia, il fratello Massimiliano, la compagna Maura e tantissime persone che gli volevano bene. Centinaia e centinaia i messaggi di affetto per lui, a partire dall’amministrazione comunale.

“Esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla famiglia in un momento così doloroso – affermano il sindaco Mauro Sclavi e la vice Alessia Pupo (assessore allo sport) a nome della comunità -. Tutti ricorderemo Biagio per la sua grande passione per il calcio ma anche per la sua preparazione, professionalità, disponibilità e la sua innata educazione nel rapportarsi con gli altri e nel voler far crescere le società sportive con cui ha collaborato. Resterà indelebile il suo esempio”.

La città non riesce ancora a crederci. Il funerale si svolgerà domani, alle 15, nella chiesa dello Spirito Santo.