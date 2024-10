Biglietti gratis a venti studenti dalla fondazione Filippetti

Promuovere la cultura e le arti e stimolare la partecipazione dei più giovani alle iniziative del territorio. È quanto ha voluto fare la Fondazione Anton Mario Filippetti in occasione della 9ª edizione del Mugellini Festival, mettendo a disposizione 20 biglietti gratuiti per gli spettacoli della rassegna culturale che saranno destinati ad altrettanti studenti, residenti a Potenza Picena. "Questa iniziativa – dichiara Mario Carlocchia, presidente della Fondazione – è in linea con i nostri obiettivi che mirano a promuovere e sostenere la valorizzazione del territorio attraverso una visione integrata. In questa occasione ci vogliamo concentrare sui giovani, poiché riteniamo fondamentale investire nella formazione culturale dei cittadini di domani". Gli studenti che vorranno usufruire di questa opportunità, potranno contattare il numero 3924450125. I biglietti saranno assegnati in base all’ordine di ricezione delle richieste.