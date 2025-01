Bilò al settimo cielo: "Tre punti importanti. Nel secondo tempo cambiato il passo"

Sorridente nel post gara mister Lorenzo Bilò per il terzo successo di fila della sua Recanatese che ora naviga in acque molto più serene: "Una vittoria importante per la classifica. Dopo la sosta è sempre un’incognita ma avevo visto lavorare i ragazzi in modo professionale e sapevo che avrebbero fatto la gara al meglio. Nel secondo tempo la squadra con l’inserimento di Mordini e Alfieri ha cambiato passo, sono stati importanti per noi. L’infortunio di D’Angelo? E’ un guaio muscolare e quindi tutto da valutare. Giocatore importante per noi, ci da esperienza, raccordo e lettura degli spazi. Abbiamo però dimostrato di essere competitivi al di là delle assenze e al di là di chi scende in campo.

La situazione Sbaffo? (nel pregara era in campo con la squadra, ndr) Ho avuto la sfortuna di non averlo mai a disposizione neanche in allenamento, ha valori fuori da questa categoria. Io spero di averlo a disposizione ma contemporaneamente c’è la volontà del ragazzo. Deve fare questa scelta e quindi vedremo".

Una Recanatese che ha ritrovato grande equilibrio difensivo e contemporaneamente sono arrivati i successi da parte della società giallorossa: "Utilizziamo pressione uomo su uomo a metà campo sulla prima uscita, grazie alla fisicità dei nostri difensori, il blocco esperto difensivo ci garantisce molta attenzione. Siamo ripartiti dalla solidità e dalla voglia di non prendere gol. Abbiamo un gruppo importante e valori importanti nei difensori ma soprattutto nella fase di non possesso. Oggi abbiamo puntato sulla gestione nel finale ma potevamo affondare il colpo ma non lo abbiamo fatto".

