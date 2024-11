Bilò pensa positivo: "Depressione smaltita"

Se nel Teramo Cipolletti è dato in recupero, mentre Ferraioli non dovrebbe farcela ad essere disponibile, ancora alle prese con problemi muscolari (probabile nel centrocampo abruzzese un ballottaggio tra l’argentino di origini polacche Baumwollspinner ed Esposito), nella Recanatese si rivedrà, quasi certamente, Mordini nell’undici titolare. "In settimana è stato in pianta stabile con il resto del gruppo – ci ha detto il tecnico Lorenzo Bilò – e ci sono ottime possibilità di vederlo sin dal primo minuto".

Che partita si aspetta domani considerando che il Diavolo, di matricola, ha ben poco?

"Un avversario molto solido che ha perso solo alla prima giornata di campionato e che sta tenendo un rendimento casalingo importante (solo Roma City e Civitanovese sono riusciti a strappare un pareggio al Bonolis, ndr). Compagine di categoria, difficile da affrontare quando si difende in blocco basso, ma noi dovremo essere bravi a sfruttare le transizioni che ci concederanno e comunque andremo con le nostre armi, consapevoli della crescita che stiamo mostrando nelle ultime partite".

Compresa l’ultima, dal finale, diciamo così, sciagurato?

"Assolutamente sì, perché gli aspetti positivi sono stati superiori e di parecchio a quelli negativi. Anche con l’Isernia ho notato tantissimi passi in avanti rispetto al match di Senigallia e questo ci deve dare fiducia e coraggio per i prossimi impegni e, più in generale, per il nostro percorso".

Cosa ha chiesto, in definitiva, alla truppa?

"Di trasformare la rabbia in energia positiva e comunque ogni forma eventuale di depressione è stata smaltita. Veniamo da due allenamenti importanti e sono sicuro che i ragazzi faranno una grande prestazione".

Ricordiamo che i tagliandi per assistere alla gara di Teramo sono in vendita sul circuito ciaotickets al prezzo di dieci euro mentre gli under 14 potranno usufruire dell’ingresso omaggio. Resa nota anche la designazione arbitrale: la gara è stata affidata alla direzione di Antonio Bissolo, della sezione di Legnago, sinora 18 presenze in categoria ed una sola gara arbitrata nel girone. Sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Carraretto e Dario Lorenzon, entrambi di Treviso. Per loro la priorità sarebbe quella di non farsi condizionare dal calore di un pubblico stimolato al massimo da una seconda posizione di classifica forse insperata alla vigilia, nel contesto di una stagione che sinora sta andando al di là delle più rosee aspettative.