Biselli in Forza Italia: "Vicino alle associazioni"

Emiliano Biselli entra in Forza Italia. Commercialista, vive a Monte San Giusto ed è consulente aziendale ed esperto di enti pubblici (presidente del nucleo di valutazione dei Comuni di Potenza Picena e Montegranaro). Attivo in politica da almeno trent’anni, ha ricoperto incarichi di vicesindaco (a venti anni, uno dei più giovani d’Italia, fu anche il più votato) ed assessore della città, per un ventennio. È appassionato di musica, di lettura e di scrittura, ex calciatore del settore giovanile del Villa, del Casette d’Ete, della Sangiustese, del Trodica Calcio, della Potentina calcio. "Emiliano Biselli sarà, da oggi, dirigente provinciale, con il ruolo di responsabile per i rapporti con le associazioni di categoria – spiegano dal partito -. Metterà a disposizione il suo curriculum lavorativo e politico per creare un collegamento concreto ed operativo con le associazioni stesse, in particolare con quelle legate al mondo produttivo e delle professioni". Alla presentazione del nuovo ingresso erano presenti anche i vicesegretari provinciali Andrea Manciola e Antimo Flagiello, la commissaria comunale sangiustese Catia Rogani.