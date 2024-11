Blitz dei ladri nella notte al supermercato

Una banda specializzata ha preso di mira il supermercato Conad, a Sambucheto di Montecassiano. Intorno alle 22.40 di martedì tre uomini incappucciati sono scesi da un furgone davanti al supermercato, che si trova in una zona residenziale dietro alla strada prinicipale che attraversa la frazione. Con un piede di porco i malviventi hanno scassinato la porta vetrata. Una volta dentro, muniti anche di torce per muoversi con maggiore sicurezza nel buio, sono saltati sopra alle casse per raggiungere un bancone, in cerca di contanti. Da lì, si sono diretti verso l’ufficio, hanno spaccato il vetro della porta e hanno rovistato dai cassetti, riuscendo a portare via quattro fondi cassa: si parla di qualche migliaio di euro, ma il conto definitivo non è stato ancora ufficializzato. Consistenti anche i danni alle porte; quella automatica all’ingresso, in particolare, dovrà essere sistemata. I rumori avevano intanto messo in allerta una residente, che si è affacciata appena in tempo per vedere i tre risalire a bordo del furgone e scappare di corsa. La donna ha avvisato subito i gestori, mentre l’allarme faceva accorrere sul posto i carabinieri e la vigilanza privata. I ladri, che probabilmente avevano fatto qualche sopralluogo prima di entrare in azione, sono riusciti ad agire con grande velocità e precisione, trovando quello che cercavano nel giro di pochissimi minuti. Tutto il loro blitz è stato filmato dalle telecamere di sicurezza, e i video sono stati consegnati ai carabinieri, per le indagini del caso. È possibile che dalle immagini di quelle telecamere, e di altre della zona, possa emergere qualche indizio utile a chiarire chi possano essere i tre componenti della banda.