Andrea Bocelli “regala” una scuola, il Comune gli dà la cittadinanza onoraria

Macerata, 2 settembre 2024 – Andrea Bocelli atteso all’inaugurazione dell’Hub Educativo 0-11 a Sforzacosta il 23 settembre. All’artista sarà assegnata la cittadinanza onoraria per la vicinanza a Macerata.

Sarà presente anche il Maestro Andrea Bocelli alla cerimonia di inaugurazione dell’Abf Hub Educativo 0-11 a Sforzacosta, in programma lunedì 23 settembre. L’intervento Lotto B del progetto, realizzato dalla Andrea Bocelli Foundation in collaborazione con il Comune di Macerata, ha visto la ristrutturazione della scuola primaria “G. Natali” e del giardino circostante ed è stato realizzato in 150 giorni: si tratta del secondo step dell’ampio progetto iniziato con la costruzione del Polo per l’Infanzia 0-6, inaugurato lo scorso 22 novembre. A presenziare il taglio del nastro anche il fondatore della fondazione e Maestro Andrea Bocelli insieme alla moglie Veronica Berti.

La cerimonia di inaugurazione (aperta al pubblico, è possibile registrarsi gratuitamente al link Biglietti Inaugurazione ABF Hub Educativo 0-11 Sforzacosta – Eventbrite) avrà inizio alle 18 negli spazi pubblici adiacenti la sede della nuova scuola, in via Natali, con un programma di attività per grandi e piccoli. Non mancheranno ospiti amici della fondazione.

La città di Macerata, in virtù dell’importanza dell’opera della Andrea Bocelli Foundation, ha deciso nell’occasione di conferire la cittadinanza onoraria ad Andrea Bocelli per “l’inestimabile contributo offerto alla diffusione nel mondo della cultura e della musica italiana, per lo straordinario talento e qualità artistiche che Bocelli esprime e per la generosa vicinanza dimostrata alla città di Macerata”.

“Accolgo con gioia tale alto riconoscimento che mi onora e che idealmente condivido con l’intero team della fondazione che porta il mio nome – ha dichiarato il Maestro Bocelli -. Grato e commosso per le motivazioni espresse nella mozione d’assegnazione, desidero sottolineare il forte legame che io e mia moglie percepiamo con la vostra regione e la vostra città in particolare: Macerata, luogo d’arte e di cultura, centro dalle importanti tradizioni musicali e sede di un festival cui lego tanti preziosi ricordi.”