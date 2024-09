Bomba d’acqua e raffica di fulmini. Due auto a fuoco: la città va in tilt

Una violenta tempesta di fulmini si abbatte su Civitanova, pioggia e maltempo paralizzano la città: traffico in tilt. Nelle stesse ore bruciano due auto, a poca distanza una dall’altra. Panico in strada tra gli automobilisti. Tutto è cominciato intorno alle 18 di ieri, quando prima il vento poi pioggia e fulmini si sono abbattuti violentemente sulla città, fino a dopo le 20. A causa del forte vento, è volata una transenna che regola la viabilità in via Costamartina, nei pressi del cantiere dove sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria, ed è stato necessario l’intervento della polizia municipale a disciplinare il traffico.

Poco dopo i fulmini e la pioggia hanno iniziato a creare non pochi disagi, provocando black out in alcune zone della città e facendo saltare temporaneamente la corrente elettrica in diverse abitazioni. Intorno alle 18 un’auto, una Polo, che transitava sul sottopasso di via Cecchetti, appena fuori il centro, ha preso fuoco. Il conducente è sceso dall’auto e in un attimo le fiamme hanno avvolto e distrutto la macchina, sotto gli occhi spaventati dei residenti e di molti automobilisti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti del commissariato di polizia e i vigili urbani. I pompieri hanno domato l’incendio e spento le fiamme, altissime, che hanno provocato una nube nera ben visibile anche a distanza. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

Poco dopo auto in fiamme anche in via Carducci, lungo la statale adriatica, nelle vicinanze del passaggio a livello. In fiamme una Mini che, in quel momento, era in transito lungo la statale. Anche in quel caso, per fortuna, non ci sono stati feriti. Il fuoco ha avvolto principalmente la parte anteriore del mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo con il liquido schiumogeno. Diverse le segnalazioni arrivate al centralini della polizia municipale anche per rami caduti sulla strada, new jersey spostati dal forte vento e tombini allagati. Il traffico è rimasto paralizzato per ore, caos sulle strade a causa della pioggia battente che ha colpito la città nel pomeriggio di ieri.

"Fortunatamente non si sono verificate criticità particolarmente gravi - ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica -. Ci sono stati salti di corrente in alcune zone della città, ma ero in contatto con l’Enel, che subito si è attivato per ripristinare la situazione".