Bookcrossing, libri in dono da Rrose Sélavy

Una donazione da parte della casa editrice Rrose Sélavy è andata ad arricchire il patrimonio librario delle cassette gialle per il bookcrossing installate nell’aprile scorso nelle vicinanze di alcune scuole della città, grazie a un percorso condiviso dal Consiglio dei bambini e delle bambine, dal Consiglio comunale e dai Consigli di quartiere. "Ringrazio la casa editrice ben felice che una delle richieste del Consiglio dei bambini abbia trovato l’attenzione e la generosità di cittadini maceratesi – commenta l’assessore all’Istruzione e alla Cultura, Katiuscia Cassetta – e l’augurio è che altri possano prendere esempio per altre idee e iniziative che loro proporranno". In totale i libri donati sono 120, 12 per ogni cassetta, e sono tutti da scoprire, leggere e scambiare liberamente e gratuitamente all’insegna di una sola e semplice regola: "Prendo un libro e lascio un libro!". "Rrose Sélavy è una casa editrice che pubblica libri per l’infanzia dal 2012 e che dal 2021 ha sede a Macerata, pertanto mi è sembrato naturale, vista la bella iniziativa delle cassette di bookcrossing, donare questo nucleo che fa parte della storia della casa editrice – interviene l’editore Paolo Rinaldi –. L’auspicio è di poter contribuire a stimolare la curiosità nei giovani lettori attraverso la lettura e lo scambio dei libri in un circolo virtuoso di idee, di temi e spunti. Tra i titoli donati ci sono alcuni volumi nati dalla fantasia dello storico editore di Rrose Sélavy, Massimo De Nardo, scomparso improvvisamente nel 2020, sempre attento ad accendere l’interesse dei giovani lettori, e mi è parso un buon modo per ricordarlo".