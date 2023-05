Borse di studio, domande in Comune entro il 5 giugno

Borse di studio per l’anno scolastico 20222023, è possibile presentare domanda di accesso in Comune. Sono rivolte a studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali o paritarie, e saranno ammessi al beneficio gli studenti maggiorenni (se minorenni, il genitore o chi li rappresenta) appartenenti a famiglie residenti a Civitanova e il cui Isee in corso di validità non sia superiore a 10.632,94 euro. Le domande, formulate sulla modulistica disponibile presso l’Ufficio Urp situato al piano terra del Municipio o scaricabile dal sito web del Comune (www.comune.civitanova.mc.it), dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo (Pec: [email protected] oppure E-MAIL: [email protected]) entro e non oltre il 5 giugno 2023. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti nell’avviso. Per ulteriori chiarimenti: Ufficio Servizi Educativi-Formativi ([email protected]), Pedro Tartufoli ([email protected]), telefono 0733.822241. Sul sito web della Regione Marche sono consultabili gli indirizzi operativi e la relativa modulistica in formato elettronico.