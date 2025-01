Botte alla compagna incinta, a giudizio

Avrebbe picchiato e insultato la compagna all’ottavo mese di gravidanza: sotto accusa un trentenne recanatese. L’altro ieri il gup Claudio Bonifazi in tribunale di Macerata lo ha rinviato a giudizio. I fatti sarebero avvenuti tra la fine del 2022 e l’ottobre 2023. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Vincenzo Carusi, l’uomo avrebbe compiuto atti persecutori nei confronti della donna con la quale aveva una relazione. La avrebbe colpita con percosse e pizzicotti che le avevano lasciato i lividi. La avrebbe minacciata di dare fuoco alla casa e che le avrebbe fatto togliere il figlio piccolo, avuto da un’altra relazione con un uomo che non lo aveva riconosciuto. La donna sarebbe stata aggredita anche quando era all’ottavo mese di gravidanza con uno schiaffo alla guancia e insultata. L’avrebbe accusata di essere "una poco di buono" e di avere altre frequentazioni, l’avrebbe anche strattonata per i capelli mentre lei era intenta ad accudire il figlio sul fasciatoio. Alla fine lei si era vista costretta ad andare in una struttura protetta. Il processo si aprirà il 18 aprile. L’imputato, accusato di stalking, è difeso dall’avvocato Massimo Petracci. La donna si è costituita parte civile, assistita dall’avvocato Rossana Ippoliti.

Chiara Marinelli