Bravova, Cingolani e Stacchiotti trionfano sul palco della Corrida

Con la canzone "Spunta la luna dal monte" di Pierangelo Bertoli e i Tazenda, il Trio leopardian-siberiano composto da Inna Bravova, Stefania Cingolani e Sandro Stacchiotti (nella foto) ha vinto la 15ª edizione della Corrida recanatese 2024, la più famosa delle Marche che ha fornito in passato concorrenti alle emittenti nazionali, organizzata dalla Pro loco grazie alla vulcanica presidente Pina Taddei. La manifestazione, alla quale hanno partecipato 27 concorrenti e oltre 1.200 spettatori, ha avuto il supporto dell’amministrazione comunale e il contributo dei commercianti recanatesi. Alla piazza d’onore un’altra concorrente recanatese, la cantante Emma Cerutti che ha interpretato magistralmente la canzone "Sola" di Nina Zilli. Medaglia di bronzo al "Volo Marchigiano" con "Grande amore" interpretato da Giuseppe Bufarini, Giovanni Cocchia e Stefano Sopranzetti. Quarto e quinto posto per i concorrenti di Montegiorgio, rispettivamente per le Sister Act con "I will follow him" di Frank Pourcel e Paola Del Bello con "Mare d’inverno" di Loredana Bertè. I cinque premi per le esibizioni speciali sono andati a Giovanni Jacopini (Ponzano di Fermo) per quella più coraggiosa con "Anymore" di Vasco Rossi, Anna Rossini (Loreto) la più originale con "Pazza" di Loredana Bertè, la più simpatica a Peppino Boccatonda (Casette d’Ete) con "Baci" di Remo Germani, la più caratteristica ad Andrea Morbidoni (Agugliano) come ventriloquo e la sua scimmietta e la più divertente per le sue esilaranti barzellette a Mimmo Mencarelli di Senigallia.

La serata è stata presentata da Marco Moscatelli con Anna Paola Frontini e Lidiana. Ospite della serata Damiano Scarponi di Treia, vincitore della Corrida 2023, che con la sua fisarmonica ha eseguito "Saravakos" di Tassi-Mancini-Pizzordo.