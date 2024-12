Cade in casa, salvata dai pompieri

Cade in camera da letto e non riesce ad alzarsi, una 90enne è stata soccorsa dai vigili del fuoco. L’allarme è scattato l’altra notte, tra le 2.30 e le 3, in una abitazione a Porto Potenza. Una anziana è scivolata in camera da letto e la sua badante, da sola, non riusciva a rialzarla da terra. Così ha chiamato i vigili del fuoco. Sul posto, subito dopo la segnalazione, sono intervenuti i pompieri di Civitanova, che hanno sollevato la pensionata. Fortunatamente, non si era fatta nulla di che e così non si è reso necessario neppure l’intervento del 118.