Cadono calcinacci dal soffitto all’ingresso del Comune

A Recanati è possibile salire in Comune solo a piedi, tramite lo scalone interno del Palazzo con entrata nell’atrio comunale, perché l’ingresso principale è chiuso per lavori. La ragione è la caduta di alcuni calcinacci dal controsoffitto dell’ingresso. Disabili e anziani con problemi di deambulazione potranno raggiungere gli uffici usando l’ascensore a cui si accede da via Battisti. È all’opera un’impresa edile per mettere in sicurezza il controsoffitto e si approfitterà di questa chiusura forzata per rifare l’impianto di illuminazione con le lampade a led. Più grave il danno in via Carancini, dove è caduto un grosso albero e il tronco si è abbattuto sulla linea elettrica. Al lavoro gli operai di Astea per ripristinare un plinto del palo e mettere in sicurezza il tratto di strada che per ora rimane chiusa. Frana e sversamento di terriccio nel tratto di strada che collega Recanati a Loreto. A Chiarino, in zona sede Astea, è stata chiusa la strada per diverse ore per un allagamento. Rinviato, infine, a giovedì prossimo il mercatino "Ti porto l’orto".

Asterio Tubaldi