Caduti di Nassiriya, ripulita la lapide

È già stata ripulita la lapide intitolata ai caduti di Nassiriya che era stata macchiata nella notte tra sabato e domenica scorsi. Domenica mattina, infatti, è stato accertato che la lapide, che riporta i nomi dei caduti nell’attentato in Iraq del 2003, e che è posta al centro del monumento nell’omonima piazza, era stata macchiata dopo l’accensione di un fumogeno. Una vistosa chiazza rossa era comparsa su un lato. La lapide, ieri, era già stata ripulita. Sul posto, domenica mattina, erano intervenuti per un sopralluogo i carabinieri di Civitanova, che hanno avviato le indagini per risalire al responsabile di quella che è stata considerata una bravata. Non è escluso che il fumogeno possa essere caduto lì accidentalmente. Le indagini sono in corso. Quella zona è stata recentemente al centro di un incontro organizzato dall’associazione nazionale carabinieri che ha proposto un progetto di riqualificazione.