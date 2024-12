Camerino: Azione Universitaria Unicam discute con il sindaco Lucarelli su viabilità e sottopasso

Una delegazione di Azione Universitaria Unicam ha incontrato il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli, per parlare anche dell’attraversamento pericoloso sopra al campus.

Il primo cittadino ha illustrato il progetto per un sottopasso e quello, curato dall’università, per la viabilità nel campus. Un sottopasso all’altezza dell’ex rettorato consentirà l’attraversamento in sicurezza; è inserito in un più ampio progetto, già autorizzato da Anas ma in attesa di alcuni finanziamenti, che prevede inoltre la realizzazione di una rotatoria e di un terminal per gli autobus nella zona dell’ex city park.

"Per la viabilità nel campus – continua il gruppo – il sindaco ha fatto sapere che l’università è impegnata nel progetto che comprende il completamento della bretella che collega lo studentato Montagnano con l’omonimo quartiere, la realizzazione di un’altra bretella tra il campus e la strada 256, e della strada che, dietro allo studentato, si ricollegherà al campus".

Azione Universitaria ha proposto una casetta dell’acqua, che il Comune intende realizzare nei pressi dei giardini di Montagnano per cittadinanza e universitari.