Camionista segue il navigatore. Intrappolato in via Monte Conero

Un autoarticolato proveniente da Macerata è rimasto bloccato nella zona di Porta San Filippo a Recanati, generando disagi alla viabilità e richiedendo l’intervento della polizia municipale. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, quando il camionista, seguendo le indicazioni del navigatore satellitare, ha ignorato il divieto di transito per mezzi pesanti presente in via Monte Conero. Il mezzo, dopo aver attraversato la rotatoria del Crocefisso vicino Villa Colloredo, ha proseguito in direzione di Porta San Filippo, dove avrebbe dovuto svoltare a sinistra verso via Castelfidardo. Tuttavia, l’operazione si è rivelata impraticabile: la strada non permette il transito di un mezzo di tale portata, né il camion poteva continuare la corsa perché a circa 100 metri è presente un divieto di accesso con un restringimento ulteriore della carreggiata. L’unica alternativa, a quel punto, sarebbe stata scendere per la rampa del vecchio campo sportivo, una manovra altrettanto impossibile da effettuare. Di fronte alla situazione di stallo, è intervenuta una pattuglia della polizia municipale che ha coordinato le operazioni necessarie per consentire al mezzo di compiere un breve tratto contromano e liberare la strada. Subito dopo, però, ha sanzionato il conducente per la violazione del divieto di transito. Questo episodio non è isolato: situazioni simili si verificano frequentemente a causa della mancata sincronizzazione tra i dispositivi Gps e le modifiche alla viabilità locale e l’incidente solleva nuovamente la necessità di un intervento urgente per aggiornare le mappe dei principali sistemi di navigazione, come Google Maps.

ant. t.