"Campo sportivo pronto a fine settembre"

La cena di presentazione alla comunità delle squadre Eccellenza e Juniores griffate Chiesanuova, una vera festa pre-campionato (e domenica prologo con la Coppa), è stata l’occasione per fare il punto sui lavori al campo sportivo "Sandro Ultimi". Il sindaco di Treia Franco Capponi (nella foto) ha elogiato l’operato del Chiesanuova e ha illustrato la situazione dell’impianto della frazione ormai prossimo alla conclusione del cantiere. "Il Chiesanuova ha dato grandi soddisfazioni al territorio – ha esordito il primo cittadino – mi piace questo modo di interpretare lo sport, con la presenza oltretutto di parecchi dirigenti locali. La squadra potrà giovarsi praticamente sempre del suo impianto perché entro fine settembre completeremo i lavori. Sistemeremo la parte esterna dopo aver già realizzato il sintetico. Questi interventi erano necessari per avere l’agibilità della capienza fino a 500 spettatori e vi si potranno disputare anche partite di serie D. Solo questi lavori sono costati 300mila euro e il cantiere dimostra come il Comune pensa ai giovani, mentre altri proclami che vengono sbandierati non potranno mai essere attuati in una città di queste dimensioni".

Andrea Scoppa