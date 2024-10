Cantieri e fiere, traffico da bollino rosso

Chiusa la corsia sud-nord del lungomare Piermanni, chiuso un tratto di corso Garibaldi e alcune delle strade che lo collegano a viale Vittorio Veneto, e con il mercato ambulante in piazza scoppia l’inferno traffico nel quartiere centro.

Un sabato da bollino rosso, con strade intasate fin dalle prime ore del mattino per la tempesta perfetta creata dalla concomitanza di eventi organizzati sul litorale e di lavori pubblici per le asfaltature. Intoppi ovunque, che hanno messo a rischio anche la circolazione dei mezzi di emergenza, che partono tutti dalla zona sud. Il problema si è creato anche perché per consentire lo svolgimento della manifestazione "Mare in Fiore", le bancarelle dei florivivaisti sono state dislocate lungo la carreggiata sud del lungomare Piermanni, a partire dallo chalet Lido Cristallo, con la conseguenza che gli automobilisti sono stati costretti a svoltare in via Bainsizza e a trovare sfogo solo su viale Vittorio Veneto, diventato subito un serpentone unico di auto e furgoni, dallo stadio fino all’innesto con viale Matteotti, a sua volta sovraccarico. Un ingorgo in cui ha messo lo zampino anche l’impossibilità per le auto di imboccare le strade perpendicolari, chiuse per impedire l’accesso in corso Garibaldi, sbarrato per lavori di asfaltatura e impossibile da percorrere anche da chi, arrivando dal vialetto sud, si è trovato davanti le transenne con l’unica chance di proseguire diritto e trovarsi nell’imbuto di viale Vittorio Veneto-viale Matteotti.

Tempi biblici per percorrere qualche centinaio di metri, con parcheggi introvabili. Un sabato di passione per chi si è mosso in centro. Stessa musica sulla statale Adriatica, con code ininterrotte dalla rotatoria del Castellaro fino alla rotonda della superstrada. Ingolfata anche la provinciale Maceratese: i tempi di percorrenza hanno sfiorato l’ora per chi doveva andare da piazza XX Settembre a Santa Maria Apparente con il tappo a ridosso della zona commerciale.

Anche oggi è prevista un’altra giornata difficile con il lungomare ancora chiuso sulla carreggiata sud-nord, sempre occupata dagli espositori di "Mare in Fiore". Il provvedimento resterà in vigore fino a mezzogiorno di domani: divieto di sosta e di transito per tutti i veicoli, esclusi quelli di soccorso, di emergenza e quelli autorizzati dall’organizzazione, sul lungomare (corsia est) nel tratto compreso tra via Bainsizza e via Cavour. Tutto il traffico proveniente da sud viene deviato in via Bainsizza. Intanto oggi al via la zona a traffico limitato in centro.