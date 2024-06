Cantieri, malumori in maggioranza: "Città ferma, così non si va avanti"

I disagi di via dei Velini fanno capolino in consiglio comunale: su quello che era l’ordine del giorno di Maurizio Del Gobbo rispetto alla soppressione della linea 8 (che sta creando molti disagi agli anziani di contrada Peschiera e borgo Piediripa), più volte le problematiche dei cantieri cittadini sono entrati nella discussione. La problematica è evidente e sotto gli occhi di tutti; sia i consiglieri di opposizione che quelli di maggioranza concordano sull’impossibilità di continuare ad avere una città tanto ingolfata: Barbara Antolini, consigliera FI, rispetto alla questione di via dei Velini e del traffico congestionato, asserisce ai suoi stessi assessori: "La città è ferma. Ci sono troppi cantieri. Vi invito a risolvere la situazione, così non si può andare avanti, vi chiedo aiuto anche io". Per quello che riguarda la linea 8, Apm e amministrazione si rimpallano la responsabilità. Per la situazione di disagio che molti anziani che abitano nei pressi di contrada Peschiera e borgo Piediripa vivono, l’assessore Laura Laviano, che ha la delega ai trasporti, riferisce di aver "fatto presente il problema all’Apm, che però non ha agito". La Laviano ha fatto riferimento anche al fatto di aver, con le nuove modalità della corsa, "messo in sicurezza i giovanissimi maceratesi che frequentano il McDonald’s, che prima del cambio del percorso, dovevano raggiungerlo a piedi, superando il ponte sul Chienti, così come le persone di Sforzacosta sono state facilitate ad arrivare al Corridomnia". "L’Apm è una società partecipata che risponde all’amministrazione", hanno fatto presente i consiglieri d’opposizione. Secondo Stefania Monteverde, "la politica non sta rispondendo ai problemi dei cittadini, né quelli di trasporto pubblico locale, né quello dei cantieri. La linea 11, su via Panfilo, ha l’ultima corsa alle 13. I commercianti della zona inoltre, viste le chiusure per i cantieri, hanno problemi enormi". Giordano Ripa, consigliere di maggioranza, ammette: "l’ordine del giorno di Del Gobbo sulla linea 8 è appropriato, la problematica esiste. L’ho verificato personalmente parlando con le persone di quei rioni", astenendosi poi dal voto. La richiesta di ripristino della linea 8, votata, è stata respinta con 8 sì e 12 no. I cittadini dei rioni interessati alla linea urbana 8 avevano anche disposto una raccolta firme, sottoscritta da 250 persone, per il ripristino della linea secondo le precedenti modalità. La discussione è comunque destinata a tornare in auge. Secondo Andrea Blarasin (FdI), "il tema non è risolvibile con un ordine del giorno, peraltro arrivato mesi dopo il cambio della linea, che è dello scorso gennaio".