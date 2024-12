Capodanno, ristoranti pieni. Il cenone è servito

Fervono i preparativi per la notte più lunga dell’anno e i ristoratori di Macerata sono pronti ad accogliere i tanti clienti che si siederanno a tavola per gustare il classico cenone di Capodanno, per poi magari godersi le note della grande festa organizzata nel cuore del centro storico.

Locali pieni, dunque, e titolari soddisfatti, pronti alla lunga notte che porterà tutti verso il 2025. Tradizione e un pizzico di innovazione caratterizzeranno i menu stilati per salutare al meglio il 2024.

"Siamo pieni da tempo – ha spiegato Aldo Zeppilli (foto a sinistra), del "Centrale", ristorante di piazza della Libertà – rispetto agli anni scorsi siamo al completo prima di Natale, cosa che prima non capitava in quanto le prenotazioni arrivavano tra i giorni di Natale e Capodanno. Il nostro sarà un menu rivisitato e particolare per l’evento dove non mancheranno le lenticchie finali con pandoro e panettone, poi anche il nostro albergo è sold out con la parte dei turisti che ci ha scelto per il cenone. La festa in piazza ha contribuito a creare una situazione più giovanile, da noi infatti ci sarà un dj che si esibirà prima e dopo l’evento".

Un pienone condiviso anche da "Di Gusto" che quest’anno festeggerà nella nuova location di Palazzo Floriani. "Siamo sold out da giorni – ha affermato il titolare Marco Guzzini (foto al centro) – per noi sono stati mesi straordinari dove siamo stati pieni sia a pranzo che a cena tutti i giorni e Capodanno non ha fatto eccezione. Oltre al cenone saremo operativi con il servizio d’asporto sushi e il classico menu partirà da un aperitivo di benvenuto e sarà un mix tra innovazione e tradizione dove non mancherà la lenticchia e si potrà trovare piatti della tradizione maceratese come il riso corco, il tutto accompagnato dalla musica di un dj".

"Faremo il classico cenone e siamo pieni – ha spiegato Elio Vincenzetti (foto a destra) della trattoria "Da Rosa" di via Armaroli – è stato un buon mese di dicembre. Nei fine settimana c’è stata sempre tanta gente, non solo del posto. In molti sono stati richiamati dalla musica e dagli eventi in piazza".

Aggiunge che "iI nostro sarà un menu leggermente rivisitato rispetto la tradizione, con carpaccio d’oca affumicato, uovo fritto, cappellacci, zuppa di lenticchie di Castelluccio e tortino al cioccolato come dolce".