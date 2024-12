Capodanno, vietata la vendita di alcolici

Lotta all’abuso di alcolici per evitare i problemi di ordine pubblico la notte di San Silvestro, l’amministrazione ha emesso una ordinanza che dispone, dalle 21 del 31 dicembre fino alle 6 del primo gennaio, il divieto di vendita di qualsiasi bevanda in lattine o in bottiglie. La vendita è consentita solo attraverso la mescita in bicchieri di carta o in materiale monouso. Inoltre, divieto di vendita per asporto di superalcolici, sempre dalle 21 del 31 fino alle 6 del mattino, così come disposto il divieto di somministrazione di superalcolici il primo gennaio dalle 2 della notte alle 6 del mattino. Le trasgressioni saranno punite con sanzioni da 25 a 500 euro.