Carolina Galassi in finale al Tour Music Fest 2024

Appassionata di musica fin da quando era bambina, la maceratese Carolina Galassi pronta per centrare un nuovo traguardo. La 15enne, infatti, è stata selezionata tra oltre 28mila artisti provenienti da tutta Europa e selezionati durante il tour delle live audition che ha toccato 12 paesi europei, per accedere alla fasi finali del del "Tour Music Fest 2024", il più grande music contest di Europa presieduto da Beppe Vessicchio e Kara DioGuardi. Le finali del "Tour Music Fest", si terranno da domenica al 1° dicembre a San Marino e vedranno esibirsi sui palchi più di 600 artisti provenienti da 12 nazioni europee, con oltre 60 appuntamenti gratuiti tra concerti, music contest, masterclass, live show e dj set. Il prossimo appuntamento per Carolina sarà il 28 novembre al teatro Titano di San Marino per la finale nazionale della categoria Junior Singer. Tra i premi in palio ci sono una borsa di studio al Berklee - College of Music di Boston, la produzione di un singolo offerta dallo sponsor Riunite e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10mila euro da investire nella propria musica.