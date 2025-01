Casa del commiato a Porto Potenza: "Richiesta al vaglio degli uffici"

Facendo seguito alla questione sollevata a marzo, quando nessun atto era stato depositato, informiamo la cittadinanza che è pervenuta la richiesta per la ristrutturazione e la trasformazione di un immobile in casa del commiato a Porto Potenza, nelle prossimità di piazza Mercato, presentata da un’attività imprenditoriale del territorio.

Lo rende noto il Comune di Potenza Picena (nella foto il sindaco Noemi Tartabini) che dà aggiornamenti su una questione segnalata nei mesi scorsi dal Pd locale. All’epoca, i dem si erano detti preoccupati perché avevano saputo che era prevista la realizzazione di una casa del commiato attorno a piazza Mercato. In particolare avevano sottolineato che in quella zona la viabilità presentava già diverse criticità, e a queste si aggiungevano anche grossi problemi relativi ai parcheggi. Ma in seguito alla loro segnalazione l’assessore alle attività produttive Paolo Scocco aveva smentito il Pd, affermando che non era stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione per l’apertura di una sala del commiato.

Ora ecco un nuovo capitolo della vicenda. Nel frattempo, l’amministrazione di Potenza Picena aggiunge che l’iter per la realizzazione della struttura è solo all’inizio. "La richiesta è attualmente al vaglio degli uffici comunali competenti (ufficio tecnico e polizia locale) – precisa il Comune, anche con un post pubblicato su Facebook –. Successivamente è previsto un ulteriore iter per la procedura autorizzativa, inerente l’esercizio dell’attività in questione".