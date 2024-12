Casa di riposo, scongiurati gli aumenti

Nonostante l’aumento dell’inflazione e i rincari di servizi essenziali come gas, acqua e assistenza, la Fondazione Ircer di Recanati ha deciso di non aumentare le rette per gli ospiti delle sue strutture fino alla fine del 2025. "Abbiamo preso questa decisione per non gravare ulteriormente sulle famiglie – spiega il presidente Riccardo Ficara Pigini – e stiamo lavorando intensamente per trovare risorse che ci permettano di migliorare i servizi senza alcun aggravio economico".

Tra le principali novità in programma c’è anche l’apertura di una lavanderia interna che dovrebbe essere operativa nei primi mesi del 2025. "Questo servizio consentirà di garantire una maggiore qualità e tempestività nella gestione della biancheria, un aspetto fondamentale per il benessere degli ospiti", sottolinea Ficara Pigini. Inoltre, la Fondazione sta valutando l’assunzione di un animatore di struttura, una figura che arricchirebbe la quotidianità degli anziani con attività ricreative e socializzanti.

Un’altra innovazione riguarda il servizio di segreteria telefonica, che a partire dal 7 gennaio sarà esteso a tre ore al giorno, dalle 9 alle 12, dal lunedì al sabato. "È un primo passo per migliorare la comunicazione con le famiglie – precisa il Presidente – ma non escludiamo ulteriori aggiustamenti in base alle richieste degli utenti. Questo mese di prova ci aiuterà a comprendere meglio le esigenze". Il servizio telefonico era operante ogni giorno lavorativo solo dalle 13 alle 14 con inevitabile disagio per le famiglie degli ospiti.

Fra gli obiettivi imminenti la maggiore apertura della casa di riposo verso l’esterno, magari con un servizio volontario per qualche ora di portineria. Nonostante le sfide, come i recenti casi di scabbia che hanno richiesto interventi tempestivi, la Fondazione mantiene un rapporto trasparente con i familiari degli ospiti. "Siamo sempre disponibili a ricevere segnalazioni di eventuali disservizi per intervenire prontamente", assicura Ficara Pigini che ha ribadito anche la regolarità dei contributi regionali ricevuti, fondamentali per garantire la stabilità economica dell’ente.

In vista delle festività natalizie, la Fondazione ha ricevuto un prezioso contributo dall’associazione Avulss di Potenza Picena. "Grazie a questo aiuto potremo acquistare materiale utile a migliorare i servizi socio-sanitari – commenta il presidente –. È un gesto di solidarietà che farà bene non solo alla Fondazione ma soprattutto ai nostri nonni. Ringrazio di cuore la presidente Marina Valentini e tutto il team dell’Avulss".