Cbf Balducci, altro centro negli scontri diretti. Brescia ko, le arancioni consolidano il terzo posto

BRESCIA

CBF BALDUCCI MACERATA 3

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Franceschini 6, Davidovic 10, Pistolesi 16, Meli 10, Scacchetti 3, Siftar 14, Scognamillo (L), Romanin, Stroppa, Trevisan. Non entrate: Tonello, Veglia, Bikatal, Riccardi (L). All. Solforati.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Mazzon 16, Bonelli 2, Battista 17, Caruso 9, Decortes 22, Bulaich Simian 9, Bresciani (L), Fiesoli 1, Allaoui 1, Morandini, Sanguigni. Non entrate: Busolini, Mennecozzi (L), Orlandi. All. Lionetti.

Arbitri: Pasquali, Papapietro.

Parziali: 22-25 25-20 12-25 23-25

La Cbc Balducci concede il bis vincendo 1-3 a Brescia il secondo scontro diretto dopo quello con Messina. Le maceratesi portano a 8 i punti di vantaggio sulle bresciane, quarta forza dell’A2 di volley femminile, e nel contempo restano saldamente al terzo posto, attaccate al treno della prime due della classifica del Girone A e anche in ottica Pool Promozione.

Mvp l’opposta Clara Decortes con 22 punti, in doppia cifra anche Valeria Battista (17) e Alessia Mazzon (16 con 7 muri personali). Sono 16 i muri punti arancioneri contro i 6 delle lombarde, ma la Cbf Balducci può vantare numeri migliori praticamente in ogni fondamentale. Il primo set si tinge di arancionero, soprattutto nel finale quando dal 18-17 la Cbf Balducci accelera portandosi 18-22 con il turno al servizio di Mazzon: protagonisti i 4 muri maceratesi e i 6 punti di Battista per il 22-25 finale (44% vs 30% in attacco). Il secondo set si decide nel cuore, quando un black out arancionero porta Brescia, spinta dal servizio di Pistolesi, dal 12-11 al 20-12: un 8-1 da cui le ragazze di Lionetti non riescono a rientrare.

Completamente opposto il terzo set: sul servizio di Battista la Cbf Balducci scava il primo break importante (9-16) che poi si allarga fino al 10-20, l’attacco di Brescia è fermo al 18%, Decortes sugli scudi con altri 6 punti: 12-25 il finale. Il quarto set è un braccio di ferro: le arancionere tengono il set in mano, resistendo al rientro di Brescia sia a centro parziale (con Mazzon protagonista a muro) sia nel finale, tenendo i nervi saldi fino in fondo con il colpo di Bulaich che chiude la sfida al punteggio finale di 23-25.