Cbf Balducci, c’è Messina. Uno scontro ad alta quota

La partita interna contro Messina, seconda forza dell’A2 di volley femminile, rappresenta più di un esame per la Cbf Balducci Macerata chiamata a dimostrare sul campo che erano fondate le aspettative molto alte di inizio stagione. Alle 17 di oggi si gioca la quinta giornata di ritorno e ospiti della Cbf Balducci è l’Akademia Sant’Anna Messina. Le ragazze guidate da coach Valerio Lionetti vogliono sfruttare il fattore campo per provare ad avvicinare in classifica le avversarie siciliane: le maceratesi sono terze a quota 27 punti mentre le messinesi le precedono a quota 33.

Una vittoria piena, dunque, significherebbe dimezzare la distanza e restare agganciate al treno delle prime due, oltre che accumulare punti preziosi in chiave Pool Promozione, quando mancano 5 giornate al termine della prima fase del campionato. Ma non solo, è ora di vincere uno scontro diretto dopo le due sconfitte con la leader San Giovanni in Marignano e il ko dell’andata con le siciliane. Servirà il consueto calore del palasport maceratese per spingere le ragazze a riscattare la sconfitta rimediata contro San Giovanni in Marignano e a superare un avversario di assoluto valore come Messina, che di recente ha arricchito il roster con due nuovi arrivi.

Coach Fabio Bonafede può contare sull’esperto palleggio di Giulia Carraro in diagonale con Bintu Diop, tra le migliori realizzatrici del campionato. Al centro ci sono Rossella Olivotto, protagonista in A1 fino all’anno scorso, e Dalila Modestino. In banda oltre alle italiane Chiara Mason e Aurora Rossetto, Messina ha appena aggiunto al roster la statunitense Mychael Vernon e la bulgara Ani Bozdeva. Il libero è Giorgia Caforio. "Messina – dice Federica Busolini, centrale della Cbf Balducci – è una squadra molto compatta e organizzata, sia dal punto di vista tecnico che tattico. Sicuramente non sarà facile, nonostante noi ci stiamo allenando al meglio questa settimana: abbiamo avuto anche qualche giorno di riposo per recuperare le forze e siamo tornate in palestra più cariche di prima, per riuscire a portare a casa il risultato o comunque per lottare fino all’ultimo".

Servirà una prova di squadra da parte della Cbf Balducci per recitare un ruolo da protagonista nella seconda parte del torneo di A2 femminile.