Centro socio educativo, attività a pieno regime

Il Centro socio educativo, presente nel quartiere di Villa Teresa, ospita una decina di persone con disabilità che lo frequentano a fini sociali e educativi mirando a recuperare le capacità fisiche ed intellettuali residue per migliorarne il livello relazionale e di inserimento sociale. Il servizio è in carico alla Cooperativa Sociale P.A.R.S. "Pio Carosi" che gestisce i servizi alla persona del Comune di Recanati in seguito all’assegnazione per appalto. La frequenza al centro è garantita alle famiglie che ne usufruiscono a titolo del tutto gratuito, sebbene l’entità del rimborso, che il Comune riceve da parte dell’Azienda sanitaria territoriale, sia ferma ormai da anni. Dopo una provvisoria riduzione dell’orario di lavoro e una diversa pianificazione delle presenze del personale addetto, l’amministrazione comunale la scorsa settimana ha provveduto a compensare, su fondi comunali, la parte di finanziamento che, a partire da giugno, ha permesso di riprendere l’organizzazione delle compresenze del personale socio-educativo, rendendo possibili attività più articolate e un aumento delle uscite sul territorio per tutto l’anno 2024 e, in previsione, anche per il 2025.