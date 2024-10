Chiesanuova: prova di forza. Batte l’Urbino e sale in vetta

Chiesanuova

CHIESANUOVA: Fatone, Perini (73’ Ciottilli), Carnevali, Russo (62’ Tanoni), Canavessio, Monaco, Pasqui (68’ Tempestilli), Sopranzetti, Persiani (Sbarbati), Mongiello (80’ Pesaresi), Bambozzi. A disp: Fraticelli, Pesaresi, Tacconi, Squarcia, Priori. All. Mobili.

URBINO: Alessandroni, Nisi (46’ Mari), Boccioletti, Zancocchia (46’ Montesi), Giovane, Bellucci, Cusimano, Dalla Bona, Bardeggia, Sergiacomo (45’ Galante), Pierpaoli (77’ Serges). A disp: Porcellini, Osmani, Mea, Mandula, Palazzi. All. Mariani.

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro.

Reti: 11’ Persiani, 15’ e 37’ Pasqui, 60’ Montesi.

Note: espulso Roberto Mobili. Ammoniti: Fatone, Carnevali, Russo, Monaco, Bambozzi, Pesaresi, Montesi, Della Bona, Giovane. Corner: 2-5.

Non si ferma il Chiesanuova che batte l’Urbino e sale in vetta dell’Eccellenza approfittando del ko casalingo della Maceratese. La squadra conquista con merito i 3 punti in palio e poco male che termina dopo 690 minuti l’imbattibilità della porta del Chiesanuova tra gare di campionato e Coppa Italia. Alla fine passano inosservate le assenze degli infortuni Trabelsi, Morettini, Ajradinoski, Il primo tentativo è dell’Urbino con Boccioletti che al 4’ calcia a rete senza inquadrare lo specchio della porta. All’11’ il risultato si sblocca: dalla destra Pasqui mette al centro per Carnevali, ma la palla contesa con i difensori arriva a Persiani che calcia a rete. Chiesanuova in vantaggio. Il gol dà altra carica alla squadra di Mobili che raddoppia al 15’ con Pasqui che sfrutta il malinteso tra Boccioletti e Alessandroni. L’Urbino si affida a Dalla Bona, il suo tiro termina di poco sul fondo. Al 37’ Pasqui segna il terzo gol e praticamente chiude la partita: dalla destra calcia forte sul primo palo sorprendendo Alessandroni, il quale tocca la sfera senza evitare il 3-0. Al 2’ di recupero il pallonetto del capitano Dalla Bona si infrange sul palo. La ripresa si apre con una tripla sostituzione per l’Urbino che ha un atteggiamento più propositivo. Al 60’ gli ospiti vanno in gol, Pierpaoli recupera una palla in area, mette in mezzo per Montesi che realizza il 3-1. Il gol riaccende i gialloblù che al 66’ vanno vicini al raddoppio con Pierpaoli che da buona posizione spara sopra la traversa. L’Urbino ci prova ancora con Montesi e Boccioletti, ma la difesa fa una buona guardia. Il Chiesanuova al 73’ sfiora la quarta rete con il contropiede confezionato da Mongiello-Persiani che mancano il bersaglio. Nel finale i tifosi fanno festa spalti per la vittoria e per il primato in classifica.