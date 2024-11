Chiesanuova,. Tanoni salta la sfida con la Maceratese

Tommaso Tanoni del Chiesanuova salterà per squalifica la sfida di domenica contro la Maceratese. Questi i provvedimenti del giudice sportivo. Eccellenza: un turno Jallow (Montegranaro), Tanoni (Chiesanuova), Muzi (Monturano), Mosquera (Osimana). Promozione: un turno Frascarelli (Aurora Treia), Medici e Cecchetti (Biagio Nazzaro), Guenci (Grottammare), Rocchi (Barbara), Valle Indiani (Sangiorgese), Borocci (Jesina), Fraternali (Fermignanese). Prima categoria: quattro turni Donati (Portorecanati) "per condotta irriguardosa – si legge nella motivazione – nei confronti dell’arbitro". Una gara: Baro (Portorecanati), Castelli (Borgo Mogliano), Chiaraberta (Montecassiano). Novità sulle panchine. La Folgore Castelraimondo ha affidato all’allenatore Angelo Ortolani la guida della squadra militante in Prima categoria. In Eccellenza il Monturano Campiglione ha scelto Stefano Cuccù come sostituto dell’esonerato Martino Martinelli.