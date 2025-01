Chopin e Nino Rota, la banda in concerto al teatro Farnese

Due celebri compositori, Fryderyk Chopin e Nino Rota, questa sera saliranno idealmente verso Cingoli, ospiti d’onore al 12esimo concerto d’inizio anno, intitolato "Vorrei che fosse amore", programmato nel teatro Farnese (ingresso libero) alle 21.15 dal Comune con l’Associazione Sant’Esuperanzio, in occasione della festa patronale, per l’esecuzione del Corpo bandistico di Villa Strada, diretto dal maestro Luca Pernici.

Raccordando la contraddizione di due attributi, è definibile realisticamente fantasiosa in chiave musicale la presenza di Chopin e Nino Rota che a Pernici hanno ispirato la composizione di "Ancora non è notte a Cingoli", il suo notturno d’amore per banda che verrà proposto in prima esecuzione assoluta.

L’ensemble villastradese d’una quarantina di componenti tra cui spiccano vari solisti, coinvolgerà il pubblico con un repertorio dedicato al tema dell’amore, sentimento che spazia dall’affetto interpersonale a quello per il territorio. Saranno eseguiti brani di successo di Mina, Battisti, Capossela, De Crescenzo.

Gianfilippo Centanni