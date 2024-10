Cittadella sanitaria pronta: "Operativi per i cittadini"

La cittadella sanitaria di Tolentino è operativa da oggi con tutti i servizi. Come previsto dal cronoprogramma dei traslochi, le strutture sono pronte in via Colombo, nell’ex area container. "La cittadella sanitaria è pronta a garantire l’erogazione dell’assistenza sanitaria e ambulatoriale alla popolazione tolentinate e dei Comuni limitrofi di riferimento – spiega l’Azienda sanitaria territoriale –, mentre intanto procedono i lavori di demolizione e ricostruzione del nuovo ospedale". "Si restituiscono alla cittadinanza spazi adeguati e funzionali per soddisfare appieno il bisogno di salute della popolazione – dichiara il direttore generale dell’Ast Macerata Marco Ricci –. Ringrazio in particolare tutte le maestranze, i tecnici e il personale sanitario e infermieristico che hanno lavorato senza sosta per raggiungere questo importante risultato". E aggiunge che a breve ci sarà anche l’inaugurazione ufficiale.

"Ringraziamo l’Ast, gli uffici, tutto il personale infermieristico e tecnico, che si è adoperato affinché il trasloco avvenisse nei tempi previsti – commenta l’assessore comunale alla salute Elena Lucaroni –, mettendosi a disposizione senza questioni di ruoli ma adoperandosi per quello che era necessario fare. Lavoro di squadra tra amministrazione e Ast per tutelare i bisogni essenziali dei cittadini".

La cittadella si estende una superficie di circa 1.400 metri quadrati, suddivisa in tre blocchi. Durante il periodo di demolizione e ricostruzione del nuovo ospedale San Salvatore, i servizi sanitari del distretto saranno delocalizzati temporaneamente qui.

Lucia Gentili