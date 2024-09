Cittadinanza onoraria al maestro: "Il nostro impegno per i bimbi, una soddisfazione essere qui"

"È un passo importante per la Fondazione perché è la conferma dello spirito di condivisione che l’ha animata fin dall’inizio. Spero sia un passo importante anche per la comunità che la riceve". Ospite d’onore dell’inaugurazione del nuovo hub educativo di Sforzacosta, assieme al cantante Al Bano e all’attrice e cantante Serena Autieri, è stato proprio il maestro Andrea Bocelli, a cui è intitolata la Fondazione Andrea Bocelli che ha finanziato il progetto scolastico. Come primo regalo, una piccola esibizione a deliziare i presenti: sedutosi al pianoforte (posizionato all’ingresso del nuovo polo come segno distintivo della Fondazione), il maestro ha accompagnato per qualche minuto la voce di Serena Autieri, poi affiancata anche dalla potenza vocale di Al Bano.

A seguire un piccolo tour delle nuove aule, pronte ad accogliere gli alunni e le loro idee, tra supporti multimediali e artistici. "Dopo aver fatto esperienze importanti e toccanti in altre parti del mondo al fianco della Fondazione, mi è sembrato giusto portare qualcosa anche qui, volgendo lo sguardo all’Italia – spiega Bocelli –. L’inaugurazione di questa splendida opera segue quelle già fatte negli anni scorsi, ed è una vera e propria festa per i tanti bambini e le tante bambine che entreranno in una scuola bellissima e avranno occasione di studiarci. Sono molto contento e provo una grande soddisfazione e riconoscenza nei confronti di coloro che hanno lavorato e si sono sacrificati per il progetto". Alla base dell’evento e dell’impegno di Fondazione e aziende, proprio il concetto di cultura, che ben si lega all’idea che il maestro ha di musica. "Vorrei che la musica avesse nel mondo il ruolo e l’importanza che io gli accosto – continua Bocelli –. Ma ruolo ancor più importante ce l’ha la cultura in senso generale, perché è proprio questa ad aprire le porte della libertà. Chi non conosce non può essere libero fino in fondo".

Insieme alle parole del maestro, anche una piccola novità: "Apriremo un un ufficio operativo nelle Marche, a Muccia", annuncia Laura Biancalani, direttrice generale di Abf, che aggiunge: "Strutture come queste devono vivere, sono fatte proprio per far vivere educazione e cultura. È un ambiente che va oltre la scuola e le sue normali mura". Presente all’evento anche l’attrice Serena Autieri, in prima linea nell’affermare l’importanza della cultura e di spazi educativi come il nuovo hub di Sforzacosta. "Sono davvero felice di essere qui, è stato fatto tutto per incuriosire e accompagnare questi bambini nel fare le scelte giuste. Sono mamma anche io, attenta alle scelte di mia figlia e volenterosa nel sostenerla: una bimba di 11 anni e mezzo che inizia a conoscere, che inizia a mettere le basi per quella che sarà la sua vita". In tarda serata, ancora un momento speciale ha visto Bocelli protagonista: il riconoscimento della cittadinanza onoraria al cantante, siglata dalla consegna della pergamena del sindaco Sandro Parcaroli.