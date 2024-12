Cittadini atleta dell’anno. Armatori, Grottesi al top

Grandi nomi e giovani atleti alla cena sociale del Club Vela Portocivitanova (Cvp), a Villa Bianca a Montegranaro, con oltre 250 partecipanti. Presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente Fiv (Federazione italiana vela) Francesco Ettorre, il presidente Coni Marche Fabio Luna, il delegato Coni Macerata Fabio Romagnoli, neoeletto presidente regionale Fidal. Con loro, anche il caposezione degli ufficiali di regata della X zona Fiv Massimo Stolfa, Anna Merlini e Nazzareno Malloni e il presidente Lni (Lega navale italiana) Porto San Giorgio Piergiorgio Del Vivo.

Grande festa per Federico Cittadini, giovane promessa della nutritissima squadra agonistica Ilca, a cui è andato il riconoscimento speciale di Atleta dell’anno Cvp 2024, per i brillanti risultati conseguiti nei campi di regata nazionali e internazionali. Renzo Grottesi, proprietario del plurititolato Swan 42 "Be Wild", è stato invece riconfermato Armatore dell’anno Cvp 2024.

Dal Mediterraneo all’Oceano Atlantico, dove i campionissimi Michele Regolo, Luca Pierdomenico, e Luigi Masturzo si sono messi in luce, pochi giorni fa, a bordo del maxi "Leaps and Bound 2". Altro momento importante è stato dedicato all’olimpico azzurro del Formula Kite, Riccardo Pianosi, socio del Cvp, che nelle acque di Marsiglia ha sfiorato la medaglia al debutto nelle competizioni a cinque cerchi.

Anche i giovanissimi sono stati protagonisti, con la presentazione delle squadre agonistiche con premiazione dei risultati 2024 e assegnazione di sei borse di studio al merito sportivo (per i ragazzi dell’Ilca). Le squadre Optimist sono tre: la pre-agonistica, seguita dal tecnico Valentina Stronati, i Cadetti di coach Giacomo De Carolis, gli Juniores dei c.t. Fabio Masturzo e Michele Rinaldi (totale 31 ragazzi). Nel 2024 sono saliti a quattro i nomi dei giovani civitanovesi convocati nel Gruppo agonistico nazionale dell’Optimist: sono 3 Cadetti (Kilian Breda, Clarissa Montagnoli, Lorenzo Pietrella) e la Juniores Mia Paoletti. Soddisfatta la presidente del Cvp Cristiana Mazzaferro.