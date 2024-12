Civitanovese, blitz a sorpresa. Preso il portiere Raccichini

Un rinforzo per la porta della Civitanovese. Il profilo individuato dalla società rossoblù è quello del classe 2000 Matteo Raccichini su cui si era registrato anche l’interesse della Fermana. Raccichini, che oggi dovrebbe essere ufficializzato, proviene dal Monturano Campiglione e in passato ha vinto un campionato di serie D da titolare con il Campobasso per poi disputare la successiva stagione in Lega Pro, sempre da protagonista con la compagine molisana. Genoa U19, Sambenedettese, Foggia e Correggese sono le altre squadre in cui Raccichini ha militato. Il suo ingaggio si inserisce nel contesto di ottimi rapporti tra il club del patron Profili e la società del Monturano che precedentemente aveva prelevato gli ex Civitanovese Ercoli e Verini. Per ovviare all’assenza di Raccichini, il club calzaturiero si è assicurato le prestazioni del portiere Nicolò Santoni.

È un ingaggio che stupisce quello dell’estremo difensore da parte del sodalizio rossoblù, considerando le ottime prestazioni ultimamente realizzate dall’attuale primo portiere Gabriele Petrucci, classe 2005. Certo, in questo modo la Civitanovese può dormire sonni tranquilli per quanto riguarda la difesa dei pali: potrà scegliere tra due interpreti di livello. L’eventuale titolarità del nuovo difensore 2005 Alessandro Mancini e quelle, pressoché certe, dell’attaccante Bevilacqua (2004) e di uno tra i terzini Cosignani e Rossetti (entrambi del 2006) lascerebbero al tecnico Alfonsi la facoltà di schierare anche il portiere over Raccichini. Restando sul fronte delle entrate, oltre all’annuncio di un nuovo centravanti argentino fatto da Profili (il nome non è stato rivelato), la Civitanovese potrebbe ingaggiare un altro difensore. Per ciò che concerne le operazioni in uscita, il centrocampista Federico Ruggeri suscita il gradimento di Chiesanuova e Montegranaro, ma difficilmente la dirigenza rossoblù vorrà privarsene. Seppur abbia ottenuto spazi molti esigui, Ruggeri è ritenuto un giocatore prezioso per il club anche in virtù della sua duttilità. Infatti è stato schierato in diverse occasioni al centro della retroguardia. Nel frattempo, i rivieraschi si preparano al match di domenica contro la Fermana. Il fischio d’inizio è previsto alle 15 al Polisportivo. Si tratta di una sfida salvezza; in graduatoria i canarini hanno appena due punti in meno dei rossoblù. L’intenzione della società di casa è quella di calmierare i prezzi dei biglietti, ma al momento nulla è stato ancora stabilito.