Civitanovese, ecco la Vigor. Domizi: "Ci sarà da soffrire"

Pensiero rivolto alla gara di domani in casa Civitanovese. Alle 15, i rossoblù di Sante Alfonsi saranno ospiti della Vigor Senigallia allo stadio Bianchelli, un derby tra due storiche compagini del calcio marchigiano. Stessi colori rossoblù, Senigallia e Civitanovese sono divise 3 punti in classifica: a quota 11 il team guidato da Aldo Clementi, fermo a 8 quello del tecnico Sante Alfonsi. Infatti la Vigor ha finora realizzato 3 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, a fronte di 8 gol fatti e 6 subiti. Visciano e compagni hanno invece perso 4 partite, 2 pareggiate e 2 vinte, in un totale di 5 gol realizzati e 11 presi. La Vigor però è reduce da 3 tonfi consecutivi e questo potrebbe voler dire una grande voglia di rivalsa. Nell’ultimo turno, il passivo dei vigorini è arrivato sul campo del Teramo (1-0): resta comunque la qualità di una rosa allestita per disputare un campionato da protagonista. Il pericolo maggiore per Diop e Passalacqua è Denis Pesaresi, classe 1992 bandiera del club e attaccante già a segno 3 volte. Lo stesso centravanti ha spiegato quali sono le intenzioni del proprio team: "Dobbiamo – ha detto – azzerare tutto e fare una grande partita di fronte al nostro pubblico". In casa Civitanovese, gli ultimi due incontri hanno invece segnato un piccolo cambio di passo in positivo. Prima il successo ad Ancona, poi il pari interno con il Castelfidardo hanno permesso alla formazione di Alfonsi di ritrovare una certa solidità difensiva, con la porta rimasta inviolata in entrambe le occasioni. "Quello di mercoledì scorso – commenta la mezzala Jacopo Domizi – è un punto guadagnato, ma potevamo vincerla. È mancata un po’ la finalizzazione. Tuttavia è molto positivo che in queste due partite siamo riusciti a mantenere la porta inviolata. In allenamento ci abbiamo lavorato molto, soprattutto sulle palle inattive, perché molti gol li abbiamo presi proprio da lì". Quanto al prossimo match: "Se temiamo la loro voglia di rivalsa? Non c’è timore – aggiunge il centrocampista classe 2003 –, ma siamo consapevoli di affrontare una grande squadra che non viene da 3 settimane positive. So che amano tenere molto il pallino del gioco, perciò ci sarà da soffrire. Come approcciare? A mio avviso, come contro il Castelfidardo". Nella Civitanovese dovrebbero tornare a disposizione sia il fantasista Esposito che il capitano Visciano, esclusi nell’ultimo turno per lievi affaticamenti muscolari.