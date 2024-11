Civitanovese, sfida salvezza. A Termoli servono tre punti

Missione vittoria in terra molisana. A Termoli, la Civitanovese si presenterà vogliosa di riscatto e a caccia di tre punti che mancano da più di un mese. L’ultima vittoria per Visciano e soci risale allo scorso 19 ottobre, quando Bevilacqua firmò il blitz allo stadio Del Conero. Poi, per l’undici di Alfonsi sono arrivati il pari interno con il Castelfidardo, il ko a Senigallia, altri due pareggi rispettivamente con Isernia e Teramo, quindi la sconfitta di domenica scorsa con il Chieti. Ora la classifica preoccupa, anche se le situazione non è affatto irrimediabile. I rossoblù occupano la penultima posizione, insieme con il Notaresco (10 punti). Appena dietro c’è la Fermana (8 punti), davanti ecco invece Recanatese (11 punti), Castelfidardo e lo stesso Termoli (12 punti). Contro i giallorossi molisani, si tratta perciò di una sfida salvezza. Salvezza che attualmente è rappresentata dalla posizione dell’Avezzano, a quota 13.

Ieri animi sereni e i pensieri già rivolti alla prossima gara per il team rossoblù. Sorridente anche Vittorio Esposito, dopo i malumori per non essere entrato domenica. A Termoli, che tra l’altro è molisano, sarà l’ex di giornata. In serata è rientrato il patron Mauro Profili ed ha incontrato il direttore sportivo Claudio Cicchi. Non sono escluse novità nei prossimi giorni, anche sul fronte del mercato. Allo stadio Cannarsa, si giocherà alle 14.30 e per i tifosi civitanovesi sono a disposizione 115 biglietti. I tagliandi sono acquistabili sul circuito "Vivaticket.com" oppure alla tabaccheria Enea Frenquelli di corso Garibaldi 36. Nonostante la crisi di risultati, la tifoseria resta vicina alla propria squadra con il "Club rossoblù Umberto Traini" impegnato ad organizzare un pullman per raggiungere il Molise.

La sensazione è che tutti i tickets disponibili saranno acquistati dai supporters marchigiani. Due città, Termoli e Civitanova, legate anche dal punto di vista delle marinerie, infatti qualche armatore e tifoso approfitterà della partita per una visita a parenti ed amici. Guardando in casa Termoli, le acque paiono piuttosto agitate. La locale tifoseria, "Curva Marco Guida", ha comunicato la decisione di "disertare le partite casalinghe fino a quando la squadra non sarà riportata definitivamente a Termoli". Paradossale la situazione: per un mancato accordo tra società e Comune, la squadra si allena a Pietramelara, nel Casertano, che dista 150 chilometri dalla stessa Termoli. Sul campo, la formazione allenata da Massimo Carnevale è reduce dalla sconfitta di 1-2 con il Teramo e non vince dallo scorso 23 ottobre.