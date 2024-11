Colpo in villa da 80mila euro. Rubati gioielli, orologi e soldi

Maxi furto in una villa a Civitanova Alta in contrada Migliarino.

Malviventi in fuga con gioielli in oro, orologi di valore e contanti. Il bottino è di circa 80mila euro. Il furto è stato messo a segno nella notte di sabato, nel mirino è finita una villa a Civitanova Alta.

I proprietari di casa erano fuori e quando sono rientrati, in tarda serata, si sono accorti di aver ricevuto visite indesiderate. Ignoti, approfittando del fatto che in casa non ci fosse nessuno, hanno fatto irruzione nella villa di contrada Migliarino, passando per i campi circostanti. Una volta dentro,

hanno portato via tutto quello che di valore si trovava custodito nell’abitazione: soldi in contanti, gioielli in oro e orologi di lusso.

Al rientro a casa, i proprietari si sono accorti che le stanze erano a soqquadro e hanno subito chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia, che hanno svolto il sopralluogo di rito, in collaborazione con una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Civitanova.

Al vaglio degli inquirenti i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, e in particolare nelle ville circostanti, che potrebbero avere immortalato elementi utili alle indagini.

c. m.