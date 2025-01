Commedia dialettale sul palco del Farnese

È molto ricorrente la riflessione per cui "L’importante è la salute". La dinamica compagnia teatrale della frazione Avenale di Cingoli permuta l’espressione in chiave dialettale, rappresentando oggi alle 21.15, sul palcoscenico del Farnese la commedia in due atti "L’importante è ‘a salute", autrice e regista Maria Teresa Valenti. L’evento è inserito nel programma delle iniziative concertate dal Comune per la festa patronale di Sant’Esuperanzio.

Ecco gli interpreti (nella foto) e i personaggi dello spettacolo: Decio Pascucci paziente 1, Federica Sardella paziente 2, Giulia Pannelli paziente 3, Primo Jachetta paziente 4, Chiara Pascucci paziente 5, Cristina Bimbo paziente 6, Rosalba Orbisaglia segretaria, Claudia Borgiani inserviente, Alessia Sabbatini infermiera, Maurizio Borri dottor Cacapiscini, Luca Pascucci dottor Patonzi. Le scenografie sono di Gilberto Ginestra, Daniele Borsini, Decio e Luca Pascucci.

Con "L’importante è ‘a salute" il gruppo composto da residenti ad Avenale, località di appena qualche centinaio di abitanti, propone l’argomento-salute "serissimo e delicato", cioè la sanità e chi ne fruisce" evolvendolo in momenti d’ilarità, perché sorridere è, a volte, una delle migliori terapie.

La compagnia avenalese svolge con successo un’intensa attività teatrale: alla rassegna regionale "Dialetti a confronto, organizzata dalla Fita Marche, ha partecipato con la recente commedia "’A la giustizia je vasta ‘n occhiu", facendo incetta di premi attribuiti a Chiara Pascucci migliori attrice protagonista, Maria Teresa Valenti miglior autrice e regista, all’opera come migliore spettacolo. La compagine è anche impegnata in iniziative solidali: una è stata attuata realizzando un pozzo in Africa.

Gianfilippo Centanni