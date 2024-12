Compagnucci tra i 10 personaggi della musica

Il maceratese Andrea Compagnucci è fra i dieci personaggi dell’anno del mondo della musica in Italia per il mensile "Classic voice". Il direttore marketing e fundraising dell’Arena di Verona e del festival Donizetti Opera, è stato scelto fra coloro che hanno caratterizzato l’ambiente musicale nel 2024. "Questo risultato lo devo alle persone che lavorano con me – ha commentato Compagnucci –. Poi ai sovrintendenti e direttori artistici che mi hanno messo nelle condizioni di fare grandi risultati, tra i quali: Cecilia Gasdia (Arena di Verona), Francesco Micheli (Macerata Opera Festival e Donizetti Opera), Maurizio Salerno (I Pomeriggi Musicali). E alle città in cui mi sono sentito a casa fra amici, come a Bergamo con Giorgio Gori".